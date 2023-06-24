美轟炸機分途懾華　飛赴加勒比海印尼

美國B52H戰略轟炸機分別飛往印尼（上圖）及加勒比海地區（下圖）。

中美軍事角力近期升級，美國空軍本周兩度出動B52H戰略轟炸機，分別巡航加勒比海地區及抵達印尼演習。分析相信，前者的行動是針對有報道指中國在古巴建立軍事據點，後者則展示美方在東南亞及南海的影響力，抗衡中方。

美國路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地表示，一架B52H戰略轟炸機周三（21日）從基地出發，在南方司令部責任區執行「夥伴互操作性訓練」出擊行動，目的是展示美方對加強在拉丁美洲夥伴關係的承諾，有助增強應對複雜全球挑戰的集體能力，同時強化地區安全及穩定。美國國防部強調，美方維持一支強大及可靠的轟炸機部隊，強化盟友及夥伴的安全及穩定，又稱任務加強應對全球各地危機或挑戰的戰備狀態。資料顯示，美國南方司令部負責美方在中美洲、南美洲、加勒比海地區的行動，包括巴拿馬運河地區的防衞，其責任區包含32個國家及14個屬於美國及歐洲的領土。

另一方面，美國駐印尼使領館表示，兩架B52H戰略轟炸機周一（19日）與印尼空軍展開訓練演習後，降落棉蘭瓜拉納穆國際機場並展開後續行動，是美方這款軍機首度以印尼為行動據點。該批轟炸機從關島飛抵印尼，直至周三離開當地。美國與印尼本月12日至23日舉行聯合空中演習，涉及運用戰機能力，旨在加強執行雙邊任務的能力。