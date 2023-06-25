韓戰爆發73周年　南韓強調不依靠北韓假善意

韓戰於1950年6月25日爆發，至1953年7月27日簽署停戰協定。周日（25日）是韓戰爆發73周年，南韓在首爾獎忠體育館舉行紀念儀式。總理韓悳洙表示，政府將以強大的自主國防力量維護國家安全，不會依靠北韓的假善意。

在紀念儀式上致詞時，韓悳洙強調南韓與美國、日本安全合作的重要性，表示共享自由民主等普世價值的國家之間團結也是維護安全的關鍵。他提到，總統尹錫悅今年4月國事訪問美國，讓韓美同盟關係提升至利用核力量共同維護安全的同盟；而韓日關係也走向面向未來的合作關係，韓美日之間的安全合作基礎將進一步鞏固。

韓悳洙又指，南韓當選聯合國安理會非常任理事國，有望讓韓美日面對北韓核威脅之際，得到進一步加強團結與合作的機會。他呼籲，要銘記南韓現在享受的自由和平與繁榮，是無數英烈在戰場上用血淚換來，政府和國家將以負責任的態度作出回報。尹錫悅則在社交網發文指，必須牢記韓戰英烈流血的意義是一個自由的南韓，只有強大的力量才能保證真正的和平。

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