亨特以父名向華商施壓　特朗普斥大醜聞

美國總統拜登之子亨特近日被指證，他利用父親名字向中國商業夥伴施壓。美國前總統特朗普上周六（24日）形容，這是比水門事件大100倍的醜聞，更聲稱拜登可能是因為從中國得到數千萬美元，才讓中國在古巴建立軍事基地。

眾議院籌款委員會上周四（22日）公布兩名稅務局舉報人證詞，他們指控司法部、聯邦調查局和稅務局干預對亨特逃稅案的調查。其中，稅務局刑事監督特別探員沙普利（Gary Shapley Jr.）引述稅證據顯示，亨特2017年7月30日經即時通訊軟件WhatsApp接觸中國的嘉實基金管理有限公司總裁趙學軍。亨特說：「我和我父親坐在這裏，想了解為甚麼有人沒履行承諾。你去告訴董事，我希望在事情失去控制之前，即現在解決這個問題，而現在意味着今晚。」

亨特在短訊中續指，「如果我接到除你、或董事之外任何參與者的電話或短訊，我會保證我的身旁的人、他認識的每一個人、以及我永遠記恨的能力，你會後悔沒有遵循我的指示。我就與我父親坐在這裏等待通話」。沙普利又透露，與亨特有關的一個帳戶在數天後就收到超過500萬美元（約3,900萬港元）款項。亨特的律師上周五（23日）發聲明指，上述舉報有偏見且出於政治動機，而亨特當時陷入毒癮，言行與他人無關。

特朗普上周六在華盛頓一個晚會發表講話，調侃一直不知道亨特如此強硬，批評拜登夫婦在十天之內，完全沒有理由地從中國得到510萬美元（約3,978萬港元），而事實他們已從中國拿了數千萬美元。特朗普形容拜登是一個妥協的總統，暗示拜登政策受到過去商業交易的影響，因此不介意中國在古巴建立軍事基地。