美早料瓦格納反俄　拒公布免策劃指控

俄羅斯僱傭兵瓦格納集團兵變上周六（24日）暫時平息後，美國傳媒指美方情報機構本月中已經知悉瓦格納集團領袖普里高津，計劃對俄羅斯國防部高級官員採取軍事行動，但未有公開有關消息，以免俄羅斯總統普京指控美方策劃政變。

《紐約時報》引述知情美國官員報道，美方情報官員上周三（21日）向高級軍方及政府官員作出簡報，指普里高津計劃向俄方高級國防官員下手，而且數天前已經有迹象顯示他正在計劃一些事，並對其改進使之成為完成的評估。報道形容，這顯示美國知悉俄羅斯內部即將發生的事情，情況如同前年對外發出警告，普京計劃出兵烏克蘭。

惟美國情報機構今次沒有作出反應，對普里高津的計劃保持沉默。報道指，美國官員擔心一旦作出任何表態，普京可能指控美方是政變的幕後黑手，他們亦幾乎沒有意願協助普京避免一場重大及尷尬的事情發生。當獲得更多情報後，美國情報官員上周四（22日）向國會「八人幫」匯報，「八人幫」是參眾兩院及兩院情報委員會的領袖。

《紐約時報》形容，有關普里高津與俄羅斯國防部官員即將爆發衝突的信息是可信及令人擔憂，一旦以殘暴見稱的普里高津成功把官員趕落台，他很可能成為外界不可以預測的領袖。更重要是，擁有核武的俄羅斯陷入內亂，只會引致額外的風險。

《華盛頓郵報》上周六引述美國官員指，美國情報機構大約兩周前獲得情報，顯示普里高津計劃對俄羅斯國防部發起武裝行動，於是立即通知白宮及其他美國政府部門，以免他們措手不及。當時美方的主要恐懼是俄羅斯可能爆發內戰，但此時未清楚有關計劃的確實性質及執行時間，直至普里高津上周五（23日）至上周六發動武裝叛亂。

美國官員透露，俄羅斯國防部本月10日下令所有志願分隊與政府簽約，是促使普里高津採取行動的主要原因，該命令被指是接管瓦格納集團僱傭兵。烏克蘭軍方官員近日亦留意普里高津的動向，並愈來愈相信他可能動用其部隊對付祖國。當普里高津公開違抗俄羅斯國防部的命令後，烏方認真考慮他倒戈對付俄方據點的可能性。

普里高津上周六下令僱傭兵停止前往首都莫斯科前夕，美國最高級軍方官員、參謀長聯席會議主席米利推遲當天展開的中東之旅，發言人指是應對當前的俄羅斯局勢，他原定訪問以色列及約旦。此外，白宮國家安全顧問沙利文取消上周六前往丹麥出席與烏克蘭有關的會議計劃，改為留在美國陪同總統拜登前往馬里蘭州大衞營。