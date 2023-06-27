烏克蘭反攻進展緩慢　美國官員擔憂

烏克蘭反攻俄羅斯行動已開始3周，奪回領土數量僅以村計。美國《紐約時報》周一（26日）報道，烏軍推進受俄羅斯在東南部平原廣泛鋪設的地雷陣滯延。美國官員私下擔憂烏克蘭反攻進展緩慢，形容前數周結果令人警醒，進展也落後於計劃。

一支烏軍無人機部隊的指揮官阿魯提尼安（Ashot Arutiunian）形容，地雷到處都有。一位美國高級軍事官員指，俄羅斯的地雷陣愈來愈大和普遍，即使烏軍利用西方提供設備掃雷，俄軍也善於填補地雷。官員稱，烏克蘭前線部隊正暫停反攻，以重新評估最有效的突破和掃雷戰術；美國向烏克蘭提供113輛M2布拉德利步兵戰車，其中至少17輛被損壞或摧毀。

烏克蘭東南部地形大多平坦開闊，使烏軍失去掩護，俄軍卡52攻擊直升機也能繞過防空系統，同時破壞或摧毀西方提供的坦克和裝甲車。烏軍目前從三個方向反攻，其中大諾沃西爾卡村和奧里希夫以南逐步推進，但在部署M2布拉德利步兵戰車和德國豹2坦克的扎波羅熱以西，推進停滯不前。在該處作戰的士兵認為，當地村莊掩護點離前線較遠，可能導致進展較慢。

烏軍軍醫雅羅斯拉夫形容，受傷軍人描繪的戰場情況不像電視上宣傳的那樣好。阿魯提尼安認為，烏軍仍在試探俄羅斯的防禦，不會稱行動為全面反攻。但有士兵指出，試探攻擊各有成敗，而俄羅斯的防禦措施非常強大。烏克蘭官員表示，突破俄羅斯防禦的主要戰役仍在未來，而且烏克蘭的大部分部隊仍處於儲備狀態，現在衡量成功或失敗為時過早。