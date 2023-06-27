進步派香港移民鄒至蕙　當選多倫多市長

加拿大最大城市多倫多周一（26日）舉行市長補選，香港出生的鄒至蕙力壓102名對手當選，將成為該市史上第三位女性市長，也是首位非白人市長，更是多倫多十年來首次由左翼進步人士擔任市長。

66歲的鄒至蕙得票約37％，擊敗前市長莊德利的副手貝安娜（Ana Bailao）等人。莊德利是溫和保守派，今年2月被揭與前下屬有染，引咎辭職觸發市長補選。鄒至蕙在勝利演講形容，「多倫多是一個充滿希望的地方、充滿第二次機會的地方，是一個移民的孩子可以作為你們的新市長站在你們面前的地方。」

鄒至蕙13歲隨家人從香港移民至到加拿大，曾擔任安大略省多倫多市中心市議員，2006年當選為聯邦議會議員。她與已故聯邦新民主黨領袖萊頓（Jack Layton）結婚，萊頓於2011年去世。鄒至蕙曾在2014年競選多倫多市長，得票排在第三位。她是次競選承諾在市有土地上建造房屋，為租樓者提供更多支持，並為無家可歸者提供全天候開放的暫住空間。

保守派的安大略省省長福特本月曾形容，鄒至蕙將是「一場徹底的災難」。福特周一在社交平台祝賀鄒至蕙當選，說她已經證明了為這個城市服務的願望和奉獻精神。福特將與任何願意和省政府合作的人合作，以改善城市和省。一旦宣誓就職，鄒至蕙將獲得安大略省去年授權權力，包括聘用和解僱高級市政人員，她表明無意使用部分新權力。