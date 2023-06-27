美眾議院軍委主席　今率8議員訪台3天

（左起）莫伊倫、帕爾梅、加拉曼迪、史密斯、台外交部北美司副司長馬博元、羅傑斯、勞澤、考特尼、米爾斯及德田。

台灣外交部周二（27日）公布，美國國會眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）當天率跨黨派議員乘坐美國行政專機抵台，將與台灣總統蔡英文及外交部長吳釗燮會面，就台美關係及區域情勢等議題交換意見，至周四（29日）結束行程。

除了羅傑斯，其他訪台美國國會跨黨派議員分別是軍委會民主黨首席議員史密斯（Adam Smith）、軍委會海權小組民主黨首席議員考特尼（Joe Courtney）、軍委會戰備小組民主黨首席議員加拉曼迪（John Garamendi）、眾議員德田（Jill Tokuda）、眾議員勞澤（David Rouzer）、眾議員帕爾梅（Gary Palmer）、眾議員莫伊倫（James Moylan）及眾議員米爾斯（Cory Mills），是近年規模最大美國國會議員訪問團。

台外交部形容美方訪團陣容堅強，又指團長羅傑斯立場向來友台，而全球及區域安全情勢正受威權擴張威脅、中國大陸持續企圖片面改變現狀之際，美國國會兩院軍事、外交、撥款等委員會領導階層陸續籌組訪團來台，彰顯對台跨黨派堅定支持，以及對印太區域和平穩定繁榮的高度重視與承諾。