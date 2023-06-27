百歲機師慶生　再駕駛飛機升空

美媒周二（27日）報道，北卡羅萊納州一名老機師近日迎來了100歲生日，在一間非牟利組織的幫助下，他在生日當天再次駕駛飛機在空中翺翔，以特別方式為自己慶生。

哈特尼斯（John Hartness）16歲起就成為了一名機師，如今他雖年事已高，但依然堅持在一間致力於航空教育和遺產保護的非牟利組織擔任義工，被昵稱為「約翰叔叔」。在該組織的幫助下，哈特尼斯當日與一位經驗豐富的機師德里克（Pat Derrick）搭檔，駕駛小型飛機成功升空，在飛機駕駛艙內度過了自己的100歲生日。哈特尼斯表示，再次在空中飛行的感覺好極了，感覺自己還只有35歲，又形容飛行是他能擁有的最好的自由體驗，因為在空中的感覺就像只剩下自己和上帝。

組織執行董事威廉斯 (Robb Williams) 介紹，哈特尼斯有時每周會有6至7天，為組織做出貢獻並指導他人，他不僅是一個積極的人，精神可嘉，也是組織的大使，很高興能幫助哈特尼斯慶祝其非凡一生。威廉斯認為哈特尼斯對航空和社區的奉獻非同尋常，很多人得益於哈特尼斯提供的寶貴指導。今次特殊活動強調了組織的使命，即培養年輕人對航空的熱愛。