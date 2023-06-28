與普京通電話談兵變　盧卡申科力勸勿殺普里高津

白羅斯總統盧卡申科周二（27日）披露他在俄羅斯僱傭兵公司瓦格納集團叛變風波中，與俄羅斯總統普京的關鍵通話，最終說服普京不要殺死瓦格納集團領袖普里高津。

盧卡申科在獨立宮出席將軍肩章頒發儀式並發表講話，他憶述上周五（23日）收到關於俄羅斯羅斯托夫的消息時未有太大關注，但從上周六（24日）上午8時開始俄羅斯局勢令他不安。盧卡申科之後收到普京的通電話要求，對方在當天早上10時10分來電，詳細講述俄羅斯情況。盧卡申科當時向普京詢問如何應對等問題後，意識到情況很複雜，最危險的不是當前情況，而是事情能如何發展和其後果，而普京做了殘酷決定，就是殺掉普里高津。

盧卡申科建議普京慢慢來，先與普里高津和其指揮官對話，但普京反指：「這沒有用，他（普里高津）甚至不聽電話，他不想跟任何人交談。」盧卡申科向普京表明「糟糕的和平比任何戰爭都好」，後者再重申「沒用的」。盧卡申科和普京交談約半小時，普京向盧卡申科交代俄烏戰事前線最新情況，普京說：「你知道，聽起來可能很奇怪，但前線情況比任何時候好。」盧卡申科說：「你看看，根本沒有那麼差。」到早上約11時，盧卡申科詢問要如何聯絡普里高津，「給我電話號碼」，普京指：「聯邦安全局（FSB）應該有電話號碼。」至中午，莫斯科有3個渠道可聯絡到羅斯托夫，並進行了第3輪和第4輪談判。