盧卡申科指示軍方　制定使用核武守則

白羅斯總統盧卡申科周二（27日）指，俄羅斯計劃部署白羅斯的核武，相當部分已轉移到白羅斯，由兩國共同守護。他駁斥西方國家專家認為白羅斯不能動用核武的說法，強調已指示軍方制定使用戰術核武的守則，關鍵是當白羅斯受到攻擊時有能力使用它。

盧卡申科強調，他堅持在白羅斯部署戰術核武以阻止任何攻擊。他反問，「我需要放在儲存設施中的廢品嗎？那麼這些戰術武器可以留在俄羅斯，有必要時我們可以把它們再運到500公里外發射。」他形容白羅斯要在俄羅斯授權下使用核武是無稽之談：「這些是我們的武器，我們將（在必要時）使用它們」。

盧卡申科駁斥波蘭等國的媒體認為僱傭兵公司瓦格納集團會保護核武，他強調：「沒有任何一間私營軍事公司會去守保護核武。這是我們的工作。而且我個人對武器的安全負責，這就是為甚麼我們永遠不會允許這樣做。我們有足夠的人有能力和俄羅斯人一起看守這個設施。」他承認白羅斯缺乏相關經驗，俄羅斯負責提供核武維護而白羅斯協助，事實證明並不簡單。