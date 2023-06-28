溫哥華長者耍太極遭驅趕　商場職員稱「這裏不是香港」

加拿大溫哥華一班長者上月到唐人街的華埠廣場（Chinatown Plaza Mall）參與耍太極活動，商場職員以未經許可為由驅趕，期間說出：「這裏不是中國，這裏不是香港，你們不能在這裏聚集和鍛煉」等言論。溫哥華市政府就事件道歉，強調不容忍任何形式種族主義。

加拿大廣播公司周二（27日）報道，事發於上月26日上午8時50分，活動由世代同行會（Yarrow Intergenerational Society for Justice）舉辦。活動志願者肖恩（Sean Cao）憶述，長者開始鍛煉時，商場職員要求他們離開，並威脅要報警。長者決定繼續耍太極後，商場職員試圖接近長者，觸摸他們的手臂阻止鍛煉，更要求不懂英語的人站到一旁。

溫哥華警察局聲明指，商場代表當天聯繫附近警官，就有人群未經許可聚集感到擔憂；相關人群之後花3分鐘收集物品並離開。肖恩批評，對着一群年齡在70至95歲之間的長者，商場把警察帶入這種情況是極端和不相稱反應。組織要求市政府今後允許長者使用商場空間進行太極拳訓練，市政府表明尚未批准，正審視各種影響。