雌性海豚會高音喊叫幼崽　如人類使用兒語

由美國麻省伍茲霍爾海洋研究所海洋科學家等人組成的研究團隊，用了超過30年追蹤觀察佛羅里達州19隻雌性寬吻海豚，發現母海豚在對幼崽說話時會改變語氣，使用一種高音調的兒語，證明海豚不僅能像人類一樣進行社交、玩耍並表現出獨特的個性特徵，也能如同人類一樣與嬰兒交流。

研究人員在佛州薩拉索塔灣的野生母海豚身上多次放置特殊的咪高峰，藉此記錄牠們標誌性的口哨聲，觀察時間包括牠們有幼崽的年份和沒有幼崽的年份，發現全部19條母海豚在面對小海豚時，都會顯示出同一特點：發出比平常更高音調的口哨聲，音調範圍也比平時更大。霍爾海洋研究所的海洋生物學家薩伊格（Laela Sayigh）介紹，海豚會透過口哨聲來確認彼此位置。

至於海豚會使用兒語的原因目前還不清楚，但科學家相信這可能有助於後代學習發出新奇的聲音，也可能是為了吸引孩子們的注意力。丹麥奧胡斯大學行為生態學家亨森（Frants Jensen) 表示，寬吻海豚是一種壽命長、聲音高的物種，牠們的幼崽必須學會發出多種聲音來交流。喬治敦大學海洋生物學家曼（Janet Mann）沒有參與這項研究，但她相信對於母海豚來說，讓幼崽知道自己正在與對方說話很重要，而不是僅僅向其他生物宣布自己存在。