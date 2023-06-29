俄羅斯與伊朗官員會面　磋商雙邊安全合作

俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫周三（28日）在首都莫斯科，會晤到訪的伊朗警察部隊司令拉丹，磋商雙邊安全合作。俄羅斯國防部長紹伊古同日與伊朗武裝部隊總參謀長巴蓋里通電話，討論雙邊軍事和軍事技術合作、地區安全、國際局勢等問題。

伊朗駐俄羅斯大使館表示，帕特魯舍夫與拉丹討論兩國情報及執法機構之間互相協作問題，並簽署一份聯合打擊販毒、有組織犯罪及走私的備忘錄。拉丹亦與俄羅斯國家警衞軍總司令佐洛托夫舉行工作會議，簽署諒解備忘錄。雙方同意就跨部門執法、保護國家重要設施、打擊恐怖主義及極端主義等問題交流經驗。拉丹於周二（27日）抵達莫斯科，展開為期兩日的訪問，期間與俄方安全和執法官員會面。

帕特魯舍夫與拉丹會面前，俄羅斯國家杜馬（下議院）國防委員會第一副主席朱拉夫列夫透露，俄伊官員討論打擊歐亞大陸恐怖組織的問題，並就打擊西方情報機構破壞兩國局勢穩定、組織騷亂的企圖交換經驗。他指出，莫斯科和德黑蘭自蘇聯時代起保持友好關係，並仍然在敍利亞和裏海地區展開富有成效的合作。