瓦格納將解散　克宮試圖維持僱傭兵業務運作

俄羅斯僱傭兵公司瓦格納集團發動兵變失敗後，將於周六（7月1日）解散。美媒周三（6月28日）披露，克里姆林宮近日已派高級外交官接觸與瓦格納有生意往來的政府，包括敍利亞、中非共和國、馬里，試圖維持瓦格納的業務。

瓦格納協助克里姆林宮擴張國際影響力，利用普里高津名下公司Concord和空殼公司把資金轉移到莫斯科，瓦格納每年在非洲賺取數以億計美元，是俄羅斯維持在非洲影響力及烏克蘭戰事的重要資金來源。瓦格納的收入來自向俄羅斯出口蘇丹黃金，向阿聯酋出口中非共和國的鑽石等。此外，瓦格納向中東、非洲、拉丁美洲和加勒比地區提供僱傭兵，組織有3萬人，約6,000人在俄羅斯和烏克蘭以外工作，包括參與敍利亞內戰打擊反政府軍等，亦協助對付委內瑞拉和蘇丹的反政府示威。

在過去周末，俄羅斯副外長維爾什寧親身到敍利亞會見該國總統巴沙爾．阿薩德，敦促對方阻止瓦格納士兵在無俄方監督下離境。在敍利亞獨立行動的瓦格納士兵，周二（6月27日）收到指示前往由俄羅斯國防部營運的空軍基地，他們有跟從命令。俄外交高官亦致電中非共和國總統，重申兵變不會影響俄羅斯在非洲的擴張。美媒指出，瓦格納集團業務前景需視乎莫斯科能否邊緣化瓦格納領袖普里高津，同時維持他在非洲等地建立的「帝國」，部分美國國家安全官員相信華府或能趁機從中俄手上重奪影響力。