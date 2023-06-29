龐貝古城發現圓扁麵包壁畫　或為薄餅鼻祖

意大利文化部周二（27日）表示，考古學家在意大利古迹龐貝（Pompeii）古城中，發現一幅有約2,000年歷史、畫着圓形扁平麵包的壁畫，旁邊出現水果等農產品，令人聯想到是現代薄餅的「祖先」。

畫中顯示，麵包由銀盤盛載，上面有香料和一種古羅馬人食用的香草奶酪醬，旁邊則有一杯酒、乾燥水果、棗子、石榴和一個黃色花環。專家認為，壁畫描繪的生活可能是受古希臘的「主賓禮儀」（xenia）啟發，銀盤可能是用來向客人送上食物，作為可追溯至希臘化時代的傳統一部分。

龐貝考古公園負責人祖克特里埃杰爾（Gabriel Zuchtriegel）表示，壁畫似乎反映「平價食物」與「奢華大餐」之間的對比，「我們怎麼能不想到薄餅，它原先是意大利南部的『窮人』食物，如今已經征服世界，成為星級餐廳的美食」。那不勒斯一間最古老薄餅店的負責人索比洛（Gino Sorbillo）相信壁畫所記載的就是薄餅，指出在古龐貝已有用麵粉、水、鹽和啤酒製成的扁麵包，人們可能會鋪上蔬菜和魚，是遠古時代的薄餅。他又指，生果在古羅馬時期算是主食，現代可用生果製作甜薄餅，例如無花果、草莓。至於今次發現的壁畫能否平息在薄餅上放菠蘿的爭議，他決斷地稱：「品味就是品味，我們製作傳統薄餅，但從不用菠蘿。」