通貨膨脹嚴重　王室支出去年增5%

英國白金漢宮周四（29日）公布年度主權撥款報告，顯示通脹率飆升打擊王室財務狀況，過去一年支出增長5%，達1.075億英鎊（約10.65億港元），同時透露英王查理斯三世已下令關閉王室供暖，以減少溫室氣體排放。

英國王室在2022年至2023年，通過君主撥款所獲金額維持在8,630萬英鎊（約8.5億港元）不變，額外收入呈下降趨勢，支出則增加了5%。除通貨膨脹外，王室財務主管史蒂文斯（Michael Stevens）將支出增加的部分原因，歸因於英女王伊利沙伯二世葬禮及有關活動，該國政府上月表示估計花費1.62億英鎊（約16億港元），包括治安及安保費用。

史蒂文斯指，通脹導致該國許多商品和服務價格大幅上漲，尤其是燃料及能源成本方面，而哈利王子夫婦搬離浮若閣摩爾宮，並償還所有納稅人資助的房產支出，令王室資產大大增加。另一邊廂，報告指查理斯三世要求調低恒溫器至攝氏19°C，以符合其環保行動的長期目標，史蒂文斯稱燃氣和取暖排放量下降19%，王室成員旅行排放量則下降43%。