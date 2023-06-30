報告揭新省前省長涉貪腐　或面臨起訴

澳洲新南威爾士省獨立反貪腐委員會（ICAC）周四（29日）發表報告提到，前女省長貝雷吉克莉安（Gladys Berejiklian）在位期間涉嫌與省議會前議員馬奎爾（Daryl Maguire）一同貪腐，稍後會屬求法律意見，再決定是否興訟。

貝雷吉克莉安2017年至2021年是新省省長，而馬奎爾1999年至2018年曾任省議員。該份耗時數年、檢視省內政客與中國交易報告指出，貝雷吉克莉安任內沒有通知委員會，與她存在密切關係的馬奎爾可能犯下貪腐行為，涉嫌違反省長守則。直至2020年，她終於承認與馬奎爾發展一段「秘密親密個人關係」，馬奎爾當時已因透過與中國之間商業交易獲利而受查。當委員會翌年調查其行為有否構成或涉及違反公眾利益時，她宣布辭職。

報告另提及，馬奎爾2012年至2018年因移民計畫及其他不當做法，例如濫用其州議員身份，協助一個中國商業協會在多個南太平洋島國開拓商機，以及於2012年收取一筆款項，向中方官員介紹時任省長奧法雷（Barry O'Farrell）等，連串行為或構成嚴重貪腐行為。

報告出爐後，貝雷吉克莉安稱其律師會審視內容，又指任何時候都盡最大努力維護公眾利益。至於馬奎爾正面臨多項刑事指控，已表明不會認罪。