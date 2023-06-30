特朗普：瓦格納兵變削弱普京　美應斡旋俄烏談判

英國傳媒周四（29日）刊登美國前總統特朗普的專訪，他提到對俄烏局勢和中國的看法，直指俄羅斯瓦格納集團兵變有些削弱了俄總統普京，美國是時候斡旋俄烏談判和平協議。

特朗普認同烏克蘭保衞領土的努力，不想再有人在俄羅斯與烏克蘭的滑稽戰爭中死亡，如果他是美國總統，所有事都有待談判，不排除基輔可能要割讓部分領土給俄羅斯從而結束戰事。他指調停俄烏戰事需要一位對的中間人，現在卻沒有，美國現時最應該做的是製造和平，讓俄烏對話。對於普京，特朗普稱在瓦格納兵變後，可以說普京仍然強勢，但許多人會認為他被削弱，若普遍不再掌權，不知有何替代，「可以是更好，可以更糟糕」。

談到北京和兩岸問題，特朗普堅決反對中國在古巴設立間諜站，揚言他任美國總統的話，會要求中國在48小時內關閉間諜站，若北京不接受，就會對所有銷向美國的中國商品開徵100%關稅，「那麼它們（古巴間諜站）會於1小時內消失」。被問及一旦北京武力攻台，美國會否軍事支援台灣，特朗普稱不會討論此事，不想損害自己的談判地位，「如果我是美國總統就不會有威脅」。