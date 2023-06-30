平權招生案勝訴　亞裔組織稱不再做二等公民

在平權招生計劃裁決勝訴的學生公平招生組織（SFFA）成員卡爾文．楊（Calvin Yang）周四（29日）形容，裁決開啟亞裔在美國歷史上的全新篇章，是美國夢宗旨的重現，也回歸到真正的平等主義。他希望亞裔繼續為在美國的合法地位而奮鬥，讓亞裔對社會的貢獻得到承認。代表360個亞裔組織的亞裔教育聯盟形容，他們不再作為「二等公民」。

21歲的加拿大華人卡爾文．楊自述，他2020年前報讀美國哈佛大學時成績優良，但申請制度不利亞裔，於是掩蓋自己是非常有天賦的鋼琴演奏家，擔心招生官會有成見，哈佛大學最終拒絕他的申請。卡爾文．楊指出，在亞裔美國人社區中，膚色不利報讀大學是公開秘密，他經常收到高中生求助，擔心因種族而不獲錄取，網上論壇或家長聊天群組也充斥如何使申請不像亞洲人的提示。他相信平權行動是一個用心良苦的想法，但在現實中執行不力。他對案件勝訴感激動，但不驚訝。

案件宣判後，亞裔教育聯盟與不同族裔的家長，於最高法院前舉辦慶祝集會。聯盟主席趙宇空表示「亞裔抗爭35年，終於等到這一天」，從此他們步入不涉膚色的入學時代。趙宇空指，會監察各公立和私立大學，執行無關種族的錄取制度，亦呼籲大學審核學生申請材料時，應遮蓋學生姓氏。