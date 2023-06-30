傳烏克蘭將獲陸軍戰術導彈　美國防部否認

美國《華爾街日報》周四（29日）報道，隨着俄羅斯瓦格納僱傭兵叛變令俄軍高層出現動盪，加上烏克蘭戰場的不確定因素。美國考慮批准向烏克蘭提供陸軍戰術導彈系統，它射程達300公里，可打擊俄軍縱深目標。美國國防部發言人賴德同日否認報道，沒有關於援助烏克蘭陸軍戰術導彈的迫在眉睫決定。

官員透露，相關決定仍等待美國最高層批准。有迹象顯示，白宮已識到未來數周迫切需要加強支援烏克蘭作戰。瓦格納僱傭兵的未遂兵變，令美國及歐洲官員認為現時俄羅斯國內局勢動蕩，也許是時候向烏克蘭提供先進武器。歐洲官員私下一直向美國施壓，要求向烏克蘭供應射程更遠的導彈。有烏克蘭國防部高官透露，最近數周收到美國態度轉變的積極信號。根據美國及歐洲盟友的公開聲明，烏克蘭需要陸軍戰術導彈的部分原因，是為了打擊克里米亞半島上的俄軍伊朗製無人機基地。

由於擔心烏克蘭利用陸軍戰術導彈攻擊俄羅斯領土，觸發更廣泛衝突，美國此前一直拒絕提供。美國曾公開表示，會根據戰場動態評估對烏克蘭的援助，但官員指兩個月前陸軍戰術導彈不在討論範圍內。美國眾議院外交事務委員會月初通過決議，向白宮及國防部施壓，要求提供陸軍戰術導彈予烏克蘭。陸軍戰術導彈可從M142高機動多管火箭系統發射，打擊前線後方的俄軍後勤、指揮和控制節點，迫使俄軍把補給及指揮所撤往前線後方300多公里的地方，增加向戰鬥部隊補給的難度。