最高法院1978年允大學收生考慮種族　需配合其他指標

美國聯邦最高法院周四(29日)裁定大學招生時須停止考慮種族因素,推翻在1978年和2003年確立的高等院校擁有招生時考慮種族因素權利的裁決。2003年案件勝訴人、現任哥倫比亞大學校長鮑林格(Lee Bollinger)同日表明反對最新裁決,但認為這是大學放棄過時招生政策的機會。

美國大學自1978年起在招生過程開始考慮種族,最高法院於同年審議「加州大學董事會訴巴克案」(Regents of the University of California v. Bakke)時裁定,加州大學戴維斯分校因預留少數族裔學生名額,拒絕白人學生巴克(Allan Bakke)報讀該校醫學院,是違反1964年《民權法案》,貝基應被錄取,但同時認定學校招生過程可以考慮種族因素,前提是配合其他衡量指標。至2003年,最高法院在「格魯特訴鮑林格案」(Grutter v. Bollinger)裁定,根據美國憲法第14條修正案,大學以種族因素考慮申請人符合憲法;兩案當年均被視為里程碑。

鮑林格表明,不同意最高法院周四的裁決,他強調平權招生計劃帶來很多好處,種族多元化學習環境增加跨種族理解、阻止陳規定型的思維。鮑林格指,美國大學近一個世紀前引入學術能力測試(SAT),當時認為有助平衡錄取學生背景,如今已成為強化特權的本質。在過去20年,高收入申請者已獲訓練成在入學考試中表現良好。