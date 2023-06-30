與日商討延伸威懾　美展示核彈訓練器

美國早前向南韓承諾加強延伸威懾力度後，周一（26日）至周二（27）在密蘇里州懷特曼空軍基地與日本舉行會議，討論維持及加強延伸威懾，美方更向日方展示核威懾力量，包括隱形戰略轟炸機及重力核彈訓練器。此外，美國一艘配備154枚戰斧陸攻巡航導彈的核潛艇，周四（29日）停留日本橫須賀港補給。

美日兩國「延伸威懾對話」會議出席者來自美國國務院及國防部、日本外務省及防衞省，深入討論延伸威懾及商量進一步加強相關雙邊合作的措施，並分享對地區安全環境、戰略軍備控制及風險減少前景的評估，並審視涉及地區威懾的常規能力及美國核武能力。會上也討論三邊及多邊合作加強威懾的重要性。

美日兩國代表團聽取懷特曼空軍基地的任務簡報，參觀B2隱形戰略轟炸機及體驗這款代表美國空基核威懾力量的軍機飛行模擬器，也參觀退役的民兵二型洲際彈道導彈發射控制中心。根據美國國防部發布的照片，基地人員向代表團介紹B2隱形戰略轟炸機武器裝載設施，他們前方放着一個B83重力核彈訓練器。

美國海軍俄亥俄級巡航導彈核潛艇密歇根號周四在橫須賀港停留17分鐘，該艦本月16日至22日訪問南韓釜山港。它由配備核導彈的戰略核潛艇改裝而成，現時搭載特種作戰人員及採用常規彈頭的巡航導彈，被視為美方常規威懾力量。