華兩棲攻擊艦遠航　日自衞隊首度發現

日本防衞省統合幕僚監公布，中國解放軍4艘艦艇周四（6月29日）至周五（6月30日）分成兩個編隊，採用由西向東的航行方向通過日本西南海域，從東海駛入菲律賓海，當中包括相信是首次出現在日方通報的解放軍075型兩棲攻擊艦。

日本海上自衞隊周四在鹿兒島縣草垣群島西南方約140公里海域，發現兩艘中國軍艦航向東北方，分別是052D型驅逐艦包頭號及075型兩棲攻擊艦廣西號，它們當天至周五通過大隅海峽後，進入西太平洋菲律賓海。此外，解放軍054A型護衞艦安陽號及903A型綜合補給艦巢湖號周四現身鹿兒島縣橫當島西南方約190公里海域，當時航向東北方，之後穿越鹿兒島縣奄美大島與橫當島之間的海域。

此外，解放軍一架直9直升機周四在草垣群島南方約40公里空域飛行，之後降落包頭號，日本航空自衞隊戰機緊急出動應對。參與開源情報活動的網民表示，衞星圖像此前拍到廣西號，現身最近落成、位於上海市的浦東兩棲部隊基地。內地官媒今年3月2日報道，與廣西號屬於同一級別軍艦的海南號，首次進行遠海訓練，航行9,000多海里，先後在南海、西太平洋等海域訓練聯合作戰能力。