華旅遊巴馬賽圍困被砸　乘客憶述自救經過

法國多地騷亂期間，有中國旅行團的旅遊巴在馬賽遭圍困攻擊，多名乘客受輕傷。一名當事女遊客上周六（7月1日）憶述，事發時遭數十名黑衣蒙面人襲擊，由始至終法國警方都完全沒有出面協助，是「完全靠我們的力量逃離是非之地」。中國駐法國使領館周日（7月2日）提醒在法中國公民，密切關注當地社會安全形勢，遠離遊行示威及暴力衝突區域。中國駐馬賽總領館指，已啟動領事保護應急機制協助旅行團，並向法方提出交涉。

馬姓女遊客表示，她上周三（6月28日）跟隨旅行團從浙江杭州蕭山機場出發前往法國尼斯。因旅行社臨時更改行程，該團41名中國遊客於上周四（6月29日）晚上10時30分，乘旅遊巴前往馬賽一間酒店時，遭黑衣蒙面人追趕。女遊客稱：「正好那條路比較狹小，又開不快，所以司機也不知道怎麼辦。然後（道路）前面他們都用東西攔起來了，車沒有辦法開，所以當時我們在裏面轉圈，整個過程沒有辦法很快把車給弄出來，導致那些人就一直在砸，然後甚至試圖上車。」

女遊客續指，襲擊者基本都是男性、年紀較輕，一開始估計不知車上是中國遊客，但之後也沒停止襲擊。導遊讓車上的男士都站出來，她的丈夫就在前面一直勸說「不不不」，但襲擊者並未停止，旅遊巴後車窗被他們砸碎裂，襲擊者更試圖登車，男士去阻擋，期間被玻璃碎弄傷。法國警局當時未出動，指自己自身難保。旅遊巴最後靠波蘭司機緩慢開車離開前往酒店。該批中國遊客上周五（6月30日）晚上安全抵達旅館，至上周六前往瑞士，提前結束行程返回中國。