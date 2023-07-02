傳黑人死者先遭警員威脅開槍　檢方認做法不合理

法國巴黎警員射殺17歲黑人司機默爾祖克（Nahel Merzouk）觸發騷亂。有自稱同車乘客的網民近日聲稱，當時警員威脅默爾祖克「關掉引擎，否則開槍」，其後更多次用槍托擊打默爾祖克，才令私家車突然駛前。檢方初步調查認同，該警員使用武器方式在法律上不合理。

該名乘客憶述，他們當天租借一輛平治私家車，到市郊楠泰爾近兜風，當時未受任何酒精或毒品影響。他們發現警方電單車閃燈尾隨，於是停車。一名警員走到車窗前威脅射殺默爾祖克，隨後用槍托擊打他。第二位警員上前，也用槍托擊打默爾祖克。第一位警員之後用槍指向默爾祖克的頭說：「別動，否則我把子彈打入你腦袋」；而第二位警員更慫恿「向他開槍」。第一位警員又用槍托壓向默爾祖克，導致默爾祖克鬆開煞車掣，第二位警員隨後開槍，於是默爾祖克腳踩油門。乘客形容默爾祖克當時痛苦顫抖，而自己因害怕遭警員射殺，故落車逃離。

楠泰爾檢察官普拉切（Pascal Prache）引述涉事警員指，當天巡邏時發現涉事私家車懸掛波蘭車牌，在巴士車道上行駛，而司機看起來很年輕，於是試圖攔停私家車。但私家車為避免被攔下而衝紅燈，然後被塞車堵停。涉事警員指，當時擔心自己和同僚會在默爾祖克試圖逃跑時被車撞到。他目前已因涉嫌故意殺人而被正式調查，並在監獄接受預防性拘留。