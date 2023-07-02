美轟炸機全球出擊　展示戰力威懾中俄

美國B2隱形戰略轟炸機（上圖）、B52H戰略轟炸機（左下圖）、B1B超音速轟炸機（右下圖）在全球不同地區執行任務。

美國戰略司令部上周六（1日）在社交網公布，旗下三大轟炸機上月在國防部六大地域型司令部責任區執行任務，遍及北美洲、南美洲、歐洲、非洲、中東、印太地區，展示美方全球性作戰能力及戰略威懾，向中國及俄羅斯展示實力。

美國一體化作戰司令部分為地域型和功能型，地域型分別是非洲司令部、中央司令部、歐洲司令部、北方司令部、印太司令部、南方司令部。戰略司令部是功能型一體化司令部，旗下空軍全球打擊司令部操作B1B超音速轟炸機、B2隱形戰略轟炸機、B52H戰略轟炸機，當中只有B1B超音速轟炸機無法投放核武。

兩架B1B超音速轟炸機上月8日在中央司令部管轄的中東地區，與5個夥伴國家及其他聯軍部隊演習；同月16日飛往摩洛哥，參與非洲司令部最大規模年度聯合演習「非洲之獅」。該款轟炸機上月19日更首度降落申請加入北約的瑞典。

美洲地區方面，5月18日獲得解禁恢復飛行的B2隱形戰略轟炸機，上月7日在密蘇里州上空執行訓練任務。B52H戰略轟炸機上月21日在南方司令部責任區執行「夥伴互操作性訓練」出擊行動，該司令部負責美方在中美洲、南美洲、加勒比海地區的行動。此外，該款轟炸機上月19日至21日首度以印尼為行動據點。