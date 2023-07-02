原住民老照片　獲列入聯合國遺產名錄

澳洲一名原住民早前透過一次偶然的機會，發現有攝影師1900年代初與新南威爾士省中北海岸原住民社區展開合作項目，不僅透過照片記錄了他祖母年僅12歲時的樣貌，也顯示了多名祖先當時的生活。如今該批照片已被列入聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）遺產名錄。

照片由攝影師迪克（Thomas Dick）拍攝，顯示了原住民包括穿着傳統服裝的模樣，項目持續了約10年。出於保護祖先故事的動機，希思不僅努力保護着有幸能保存下來的280張玻璃底片，還經過數十年的研究並與親屬聯絡，最終成功辨認出了這批藏品中的幾乎所有人物，僅有一人無法辨認。他希望照片被UNESCO列入遺產名錄，將有助於他與祖先家族聯繫起來，以查明最後一個人的身份。他表示，像這樣的圖像不僅具有歷史背景意義，作為家庭紀錄也很重要。在很多情況下，它們是祖先唯一存在的形象。照片如今得到UNESCO的認可，也表明它們的價值超出了家庭。

迪克孫女普賴斯 (Rosemary Price) 對她祖父的作品感到自豪，並相信對方的目的是為了教育。她透露祖父因相關照片受到了很多批評，甚至連祖母也打碎了很多玻璃底片，因為祖母會嫉妒祖父離開家投身於相關項目。