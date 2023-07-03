連降4年下跌　國會議員人均收入2156萬日圓

日本眾參兩院周一（3日）公開國會議員2022年收入報告，對象為654人。人均收入為2,156萬元（日圓，下同，約116萬港元），較上次公開的2021年收入減少99萬日圓，連續4年減少。收入超過1億元（約541萬港元）的有2人，均為自民黨眾議員，分別是中西健治及伊藤忠彥。首相岸田文雄以3,864萬元（約209萬港元）排在第23位。

受新冠疫情影響，到2022年7月為止削減2成的議員薪酬，從8月起恢復滿額發放（單月129.4萬日圓，約7萬港元）。不過，上次報告逾12.9億元（約6,500萬港元）收入的自民黨議員元榮太一郎未參加2022年7月的參院選舉，因此此次不屬於報告對象，平均收入有所下降。

各政黨人均收入方面，自民黨以2,282萬元（約123萬港元）連續6年居首。隨後分別是國民民主黨2,142萬元（約116萬港元）、日本維新會2,089萬元（約113萬港元）、立憲民主黨2,041萬元（約110萬港元）。在97名女性中，自民黨眾議員野田聖子以5,795萬元（約314萬港元）居首，在所有議員中排第9。