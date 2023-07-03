吉隆坡機場涉扣華女索賄　官員闖入境大廳解救

馬來西亞網傳有官員擅闖吉隆坡國際機場入境大廳，濫用職權讓一名中國籍女子入境。馬來西亞旅遊、藝術及文化部長拿督斯里張慶信承認上周四（6月29日）進入入境大廳，但指當時有機場職員扣留中國官媒高官的女助理並索賄，自己遂帶官員解救。雪蘭莪州警方上周六（7月1日）證實接獲報案，正採取行動。

張慶信指，他上周五得悉該名女助理通關手續時語言不通，被入境大廳職員扣留並催促繳納不知名款項。職員更沒收對方手機，過夜拘留超過15個小時卻只提供一餐。期間一名「中介」人接洽女助理，宣稱提供總價為1.8萬令吉（約3萬港元）的配套服務，讓她先出境再重新入境，便會獲得移民局放行。張慶信指自己遵循正規通行證進入入境大廳，他介入交涉後，該名女助理因移民局職員無法提出實質證據而被釋放。

張慶信續指，女助理具備往返機票、下榻酒店的詳細紀錄，並無觸犯任何入境條例，但馬來西亞移民局職員面對溝通阻礙，卻自我建立一套「江湖規矩」和審核標準，憑膚色、國籍、着裝等「看人下菜」刁難旅客，一小撮職員的行為更已嚴重涉及濫權之嫌。他要求內政部、反貪會等相關部門展開調查，並敦促大馬通訊委員會（MCMC）揪出最初洩漏相關照片和消息的內部人員。