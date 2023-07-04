烏軍法援裝甲車防護弱　炮彈碎片貫穿乘員陣亡

法新社周日（2日）報道，烏克蘭第37海軍步兵旅一名營長抱怨，法國援助的AMX-10RC輪式裝甲車的裝甲太薄，曾有一枚152毫米炮彈在裝甲車附近爆炸，結果碎片貫穿裝甲及引爆彈藥，導致車內4名乘員陣亡。

化名「斯巴達人」（Spartanets）的34歲少校指出，AMX-10RC目前部署在頓涅茨克州作戰。他表示，AMX-10RC的武器裝備及觀測儀器良好，但不適合在前線突擊。他認為，派遣AMX-10RC直接進攻會落得摧毀下場，做法是毫無意義及沒有必要，只會為乘員帶來風險。他指AMX-10RC只有輕裝甲，因此用於火力支援，並透露即使士兵在法國受訓數個月，仍未充分掌握裝甲車的性能。他續稱，部分AMX-10RC的變速箱有問題，可能與它們在不平的道路上行駛有關。

此外，俄羅斯國防部長紹伊古周一（3日）稱，俄軍上月在南頓涅茨克、扎波羅熱及頓涅茨克方向，共擊落烏軍15架飛機、3架直升機，並摧毀920輛裝甲車，其中包括16輛豹式坦克。俄軍摧毀的豹式坦克數量，與波蘭和葡萄牙交付予烏克蘭的數量一樣。他強調，烏軍在任何方向均沒有達成目標，證明了俄軍將士英勇善戰，反映外界對西方武器期望過高。