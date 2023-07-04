杰寧難民營3000人逃離　居民指軍隊入侵住宅

以色列軍方周一（3日）攻入杰寧難民營，杰寧副省長阿爾魯布（Kamal Abu al-Rub）指，至少3,000名居民被迫離開營地，當局正安排他們到學校和其他避難所安置。有杰寧居民指摘以軍入侵住宅，把民居當成戰場陣地。

16歲杰寧居民圖爾克曼（Duha Turkman）憶述，撤離時間只有2小時，他們當時和難民營的居民一同奔跑，許多父母帶子女逃離，兒童受驚哭喊，也有許多人失蹤，家庭正尋找因斷電而無法聯繫上的親人。圖爾克馬尼指撤離前，她的家被以色列軍隊接管，軍隊在當天清晨入侵住宅，把家中婦孺和男性分別鎖在房間，並把住宅當成狙擊手的陣地，而家人不能使用廁所和廚房，只能坐在房間聽外面的爆炸聲。

35歲杰寧居民阿穆麗（Lina Amouri）說，她和家人從清晨5時起躲在沒有窗戶的公寓，期間沒有電和網絡連接。在場6名兒童一直哭泣，她不知道如何讓他們平靜，唯一能做的就是在聽到外面的爆炸聲和推土機聲時一起祈禱，直到聽到清真寺宣布撤離。她們撤離時目睹所有街道被翻爛，水和污水管受損、電線杆倒下、汽車堆疊，感覺就像一場風暴伴隨地震的風暴剛剛經過。