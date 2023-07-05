美國數據顯示　今年7月3日全球有記錄以來最熱

美國國家環境預測中心的數據顯示，剛過去的周一（3日）是全球有記錄以來最熱的一天。與此同時，聯合國世界氣象組織（WMO）周二（4日）也確認，厄爾尼諾現象事隔7年重臨地球。

美國緬因大學研究人員分析國家環境預測中心的數據後發現，周一全球平均氣溫達到攝氏17.01度，打破了2016年8月創下的16.92度的紀錄。事實上，全球多地也正受持續的熱浪侵襲，在中國，今年截至6月30日的均高溫日數為4.1天，是1961年以來同期最多；北非出現接近50度的高溫；美國南部最近幾周也一直遭受酷熱影響。此外，就連目前正值冬季的南極洲，也出現了異常高溫，位於南極洲的阿根廷群島最近打破了7月氣溫記錄，達到攝氏8.7度。

英國倫敦帝國學院氣候科學家奧托（Friederike Otto）表示，出現破紀錄高溫並不是值得慶祝的里程碑，甚至對人類和生態系統來說「如同死刑」。

科學家認為，二氧化碳和溫室氣體排放增加導致的氣候變化，以及厄爾尼諾現像，是出現異常高溫的主因；而聯合國世界氣象組織（WMO）周二也確認，厄爾尼諾現象再度降臨，並預測厄爾尼諾事件在今年下半年以中等強度持續的可能性達到了90%。WMO在今年5月的報告中曾預測，未來5年中至少有1年，甚至整個5年期間，有98%的可能性成為有記錄以來最熱的年份，打破2016年厄爾尼諾異常強烈時創下的記錄；而厄爾尼諾對全球溫度的影響，可能在明最為明顯。