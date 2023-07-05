俄重申拒續黑海糧食協議　指烏出口糧食運不到窮國

容許烏克蘭在戰事期間繼續輸出穀物等的黑海糧食出口協議將於本月17日屆滿，俄羅斯周二（4日）重申，沒有基礎延續該協議，聲稱烏克蘭出口的糧食到不了最需要糧食的國家手中。

俄外交部在聲明中表示，黑海糧食出口協議將烏克蘭的糧食運送到「糧食充足」的國家，但卻未能幫助非洲、亞洲和拉丁美洲最需要糧食的國家，埃塞俄比亞、也門、阿富汗、蘇丹和索馬里這5個最貧窮國家，僅收到了2.6%的糧食，形容協議已變成烏克蘭的商業性糧食出口；與此同時，俄羅斯與聯合國簽署、關於俄糧食和化肥出口的備忘錄執行情況繼續惡化，俄方計劃向有需要國家捐贈的26.2萬噸化肥中，自去年9月以來只有兩批完成發運。

另一方面，俄方亦不滿其提出的一系列延續協議條件尚無寸進，包括要求批准俄羅斯農業銀行重返環球銀行金融電訊協會（SWIFT）的結算系統。對於歐盟提出建議，俄農業銀行創建一家可以被SWIFT接納的特別子公司，俄外交部發言人扎哈羅娃周二明言該項提議「不可行」。