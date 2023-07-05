美售台彈藥及後勤支援　陸提嚴正交涉

美國國防部上月底公布，國務院批准向台灣出售彈藥及後勤支援，總值4.4億美元（約34.32億港元）。中國大陸國防部周三（5日）回應，堅決反對美方向台灣出售武器，已向美方提出嚴正交涉；又斥美方罔顧陸方核心關切，粗暴干涉中國內政，蓄意推升台海緊張局勢，無異於加速把台灣變成「火藥桶」、把台灣民眾推向災難深淵。

大陸國防部發言人譚克非表示，陸方要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止售台武器，停止任何形式的美台軍事勾連，切實履行不支持「台獨」承諾。他強調，無論是美方「以台制華」，還是民進黨當局「以武謀獨」都注定失敗，解放軍始終保持高度戒備，堅決捍衞國家主權和領土完整，維護台海和平穩定。

台灣國防部周三公布，解放軍周二（4日）派出大批軍機襲擾台灣，並以軍艦配合執行聯合戰備警巡。截至周三早上6時的24小時內，台方偵獲解放軍派出26架次軍機、4艘次軍艦持續在台海周邊活動，其中9架次逾越海峽中線或其延伸線進入台西南空域，包括殲10戰機、殲11戰機、蘇30戰機和運8反潛機。