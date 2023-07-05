俄美商討交換囚犯　或包括在俄被捕《華爾街日報》記者

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫周二（4日）指，俄羅斯與美國正討論可能的囚犯交換新計劃，或包括因涉及間諜罪在莫斯科被扣留的美國《華爾街日報》記者格爾什科維奇（Evan Gershkovich），以及因網絡犯罪指控在美遭拘留的俄羅斯人杜納耶夫（Vladimir Dunaev）。

佩斯科夫指，俄美就交換囚犯進行一些接觸，雙方不希望公開討論，必須低調執行並繼續，強調雙方必須確保領事接觸的合法權利。杜納耶夫於2021年被捕，美國周一（3日）允許杜納耶夫接受被捕以來的首次領事探視，美國駐俄羅斯大使特雷西（Lynne Tracy）亦第2次探視格爾什科維奇。

31歲的格爾什科維奇今年3月在俄羅斯葉卡捷琳堡採訪期間，涉嫌從事間諜活動被捕，他本人、《華爾街日報》和美國政府都否認俄羅斯提出的間諜指控。目前未有迹象顯示俄美會立即交換囚犯，而俄羅斯法院上周裁定格爾什科維奇扣押至8月30日，俄方曾指任何交換只能在判決後進行，而格爾什科維奇一案的審判日期未定。