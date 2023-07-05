311大地震災區反對核污水排海　斥影響觀光及漁業

日本政府預計今年夏季開始排放東京電力福島第一核電站的核污水入海，福島、岩手、宮城、茨城等311大地震受災的太平洋沿岸4縣，憂慮福島核污水排海會影響漁業和觀光形象，亦有人贊成。其中，福島、岩手、宮城3縣的生活協同組合，以及宮城縣漁協將於周五（7日）向東電和經濟產業省提交反對核污水排海的聯署，共有3.3萬人簽名。連同去年2022年已提交的簽名，合共約25.4萬人聯署反對。

福島縣相馬市的30歲漁民菊地榮達表示，完全無法預計排放核污水對工作和生活造成多大影響，對此深感不安，「無論怎麼努力，福島的品牌價值下降都在所難免」。宮城縣氣仙沼市的一名水產加工企業社長，在災後一直致力於開拓銷路，近年來苦於捕獲水產量減少和燃料價格走高，他理解中央政府與東電確保排放安全的努力，同時表明「無法舉雙手贊成」。茨城縣北茨城市大津漁協負責人坂本善質問：「沒有漁業人士理解就不排放的約定被置於何處？希望想像飽受（震後形象受損）煎熬的人們心情。」

即將提交的聯署文件指出，這是核災後經處理的反應堆污水，不同普通核電站產生的氚水，如果排海將令311大地震災後重建的努力化為泡影，要求中央政府以能獲國民理解的其他方法處置。