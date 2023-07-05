26名洪都拉斯在台留學生　轉往大陸留學

洪都拉斯早前與台灣結束邦交關係，轉為與北京建交。首批26名在台灣留學的洪都拉斯學生轉往大陸留學，他們周二（4日）分別抵達北京、天津、西安等地，即將就學的大學包括對外經貿大學、北京航空航天大學、北京語言大學、天津大學、西北工業大學等。

洪都拉斯駐華大使館特別使命大使布羅德前往機場迎接首批留學生，他形容這些學生抵達後都非常興奮，他們帶着完成學業夢想的高期望而來，將在這里傳播洪都拉斯的文化，也學習中國的文化。他說：「他們是我們國家的代表，將充分展現洪都拉斯的風貌。」中洪建交前，洪都拉斯在台灣大約有170多名留學生。中洪建交後，台灣當局威脅取消留學生的獎學金，並要求他們在本學期結束後離開台灣。

中國外交部發言人汪文斌周三（5日）稱，洪都拉斯留學生對在中國大陸留學生活充滿期待，表示將努力學習專業，深入了解中國文化，為洪都拉斯發展進步和中洪友好交流作出貢獻。中方歡迎更多洪都拉斯留學生來中國大陸就讀，願同洪方拓展人文領域交流合作，為兩國人民鋪就友誼路、搭建連心橋。