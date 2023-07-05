韓尊重核機構報告　拒進口日福島水產

南韓政府周三表示，尊重國際原子能機構（IAEA）發布的日本福島第一核電站核污水排放報告。對於解禁福島水產品進口的可能性，當局重申重要的不是期限，在國民確認其科學層面的安全性並做好心理準備前，絕對不會進口。

南韓國務調整室第一次長朴購然表示，IAEA是國際公認的權威機構，尊重其得出的結論、即日本核污水排海計劃符合國際安全標準，是韓方的基本立場。他透露，南韓政府正在深度分析該報告，而南韓原子能安全技術院主導展開的韓方自行研究已經進行兩年，相關工作進入尾聲，政府屆時也將發布對IAEA報告的深層分析結果。

針對日本多核種除去設備無法過濾碳-14等放射性核素引發的擔憂，朴購然指碳-14的安全排放標準是每升2,000貝可，日方稀釋前核污水測出的該元素殘留量為每升215貝可，平均值為32.3貝可，經海水稀釋後濃度更低，難以將其視為危險因素。

南韓總統辦公室周三回應時表示，政府將把國民健康與安全放在首位，並繼續關注日本處置核污水的情況，並將在與IAEA、日本政府的緊密合作下，繼續關注雙方提出的處置和監測計劃是否得到切實落實。與此同時，南韓政府將把境內沿近海核輻射監測站從目前的92個增至200個，大幅加強對海洋與水產品安全的管理。