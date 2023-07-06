【東方日報世界視線】塞爾維亞不孤立　中國介入增支援

歐洲各國中，現時與俄羅斯保持較佳關係的只有塞爾維亞，但塞國被歐盟和北約國家包圍，本身也申請加入歐盟。塞爾維亞之所以堅持至今，一是因為是南斯拉夫的核心地區；二是1999年被北約空襲，仇恨極深，今年5月還和中國大舉紀念被襲周年。

可是，南斯拉夫減至剩下塞爾維亞，且北約亦將其科索沃分割出來，勢孤力弱，小國寡民，應無力對抗歐盟與美國的壓迫。經濟方面，2022年塞爾維亞外貿近六成是來自歐盟，與俄羅斯貿易僅佔6%，經濟依賴歐盟極重。政治上的獨立，例如與波黑一起拒絕因烏克蘭對俄制裁，亦未能抵抗美國與歐盟對俄制裁的連鎖打擊。塞爾維亞困處巴爾幹，早晚被歐盟吞併，形勢惡劣。即使烏克蘭戰爭以韓戰模式暫時中止，美國與歐盟有所分歧，歐盟亦不會讓塞爾維亞維持在歐盟之外獨立。歐盟的目標是統一歐洲，包括不了烏克蘭，也要加快把巴爾幹半島諸國納入版圖。

由於俄羅斯在歐洲被排斥、封鎖，塞爾維亞嘗試擴大從俄國進口石油、天然氣，例如計劃連接匈牙利到俄羅斯的天然氣管道，與波黑合作連接俄羅斯土溪的天然氣管道等，卻不足以使塞爾維亞擺脫對歐盟的依賴。低價的俄羅斯能源進口有利該國工業發展，但還需要有強大的投資和市場需求才可實現，在這方面，塞爾維亞只能依靠中國。

最關鍵的是中國正在建設從希臘比雷埃夫斯港一路北上，經塞爾維亞至匈牙利的巴爾幹絲路鐵路，部分已開通，幾年完成後將會是重要的中歐通道，一是中歐鐵路的中段可跨裏海、黑海從巴爾幹入歐洲；另一是海道把原來歐亞航道，入地中海後不往西北歐港口，而直接由巴爾幹入歐，恢復幾百年前意大利威尼斯時代的歐亞通道。這兩個方面都會大增塞爾維亞與匈牙利在歐亞貿易中的樞紐作用，也可因此推動塞爾維亞的加工工業與服務業發展，不單止促進中國在沿線各國的各種投資，把幾百年來西北歐搶奪歐亞貿易控制權帶來的經濟發展轉移回來，也可促使巴爾幹各國的經貿合作。

中國對塞爾維亞更重要的是開始供應導彈與無人機等武器，以之應對地區上的敵對勢力，且對北約更有阻嚇作用。若再出現1999年炸塞爾維亞事件時，中國相信會加強介入，包括提供軍援，維護塞國的主權。

研究所所長 陳文鴻