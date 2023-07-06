岸田文雄擬下周晤尹錫悅　解釋福島核污水排放計劃

日本傳媒周四（6日）報道，日本首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅計劃下周在立陶宛會面，岸田將向尹錫悅講述日本的福島核污水排放計劃，尋求韓方理解。

日韓作為北約夥伴國家受邀參加下周二（11日）至下周三（12日）在立陶宛舉行的北約峰會，期間岸田文雄和尹錫悅將會面，除了商討日本排放核污水問題，預料二人會同意日韓透過頻繁對話加強雙邊關係，並討論北韓核問題，以及合作實現自由開放的印太。南韓政府周三（5日）曾表示，尊重國際原子能機構（IAEA）對排放福島核污水的綜合報告，而南韓許多輿論表示擔憂，在野黨亦強烈反對。

另外，日本外相林芳正和中國國務委員兼外長秦剛正協調於下周四（13日）至下周五（14日）在印尼召開的東盟外長會議期間見面，日方將說明福島核污水排海計劃，並強調在所有級別上保持溝通的重要性，希望通過對話使日中關係走向穩定。日本政府相關人士指，中國或在謹慎考慮是否舉行中日外長會談。林芳正亦可能與南韓外長朴振會面，解釋核污水排海一事。