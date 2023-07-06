警區指揮官受政治壓力請辭　特拉維夫爆示威聲援

以色列政府推動司法改革餘波未了，特拉維夫警區指揮官埃謝德（Ami Eshed）周三（5日）因未能應一名內閣部長要求使用不當武力鎮壓反司法改革示威，在政治壓力下請辭。他宣布辭職後，特拉維夫、耶路撒冷等40多個城市的民眾示威聲援他，示威者堵塞特拉維夫主要幹道，防暴警出動水炮車驅散人群，多人被捕。

埃謝德沒有公開涉事部長身份，但外界相信他指的是極右翼的國家安全部長班．吉維爾（Itamar Ben-Gvir）。埃謝德指，自己沒有達到該名部長的期望，指摘對方違反所以規定，粗暴地干預警方的專業決策。他說，他可以用不合理武力來輕易達成這些期望，讓特拉維夫醫院急症室在每次示威後都逼滿傷者，代價是破壞警民關係，但作為指揮官，他教導警員要限制武力使用，維護與公眾的關係，這是他警察生涯30年來，首次見識到奇怪的現實，冷靜和秩序不是渴望的目標。

在埃謝德請辭後，約2萬名示威者周三晚在特拉維夫市中心遊行抗議政府，他們佔據主要幹道和高速公路，築起營火和焚燒雜物，部分人揮舞以色列國旗。期間有司機不滿道路受阻，駕車直撞示威人群，造成1人受傷。大批防暴警察到場，向示威者發射水炮，行動期間拘捕15人。耶路撒冷多地有示威，數百人遊行至總理官邸，警方同樣出動水炮車清場，4人被捕。