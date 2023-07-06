三分之一在美華裔科學家　感到不受歡迎

美國一份研究顯示，美國特朗普政府於2018年啟動「中國行動計劃」（China Initiative）後，對學術界造成寒蟬效應，三分之一的在美華裔科學家感到自己不受歡迎，許多人即使從事正常的研究工作都會感到恐懼。研究於周二（4日）刊登在期刊《美國國家科學院雜誌》。

研究由美國麻省理工大學、普林斯頓大學和哈佛大學進行，於2021年12月至2022年3月期間訪問1,304位在美國的華裔科學家，顯示35%受訪者感到不受歡迎，72%感到作為學術研究員是不安全，42%對從事學術研究感恐懼，65%人與中國合作會有疑慮，86%人士則指較5年前更難招收頂尖國際學生。

數據顯示，2021年有近1,500位華裔科學家離開美國，他們大多從事數學、物理科學、生物科學、工程和計算機科學研究。在受訪者中，有61%表示曾考慮離開美國，特別是初級研究員和聯邦資助受惠者。有45%人士稱會避免申請聯邦資金，尤其是高級研究員、在公共機構及在工程和計算機科學領域的人。調查發現，上述趨勢與特朗普政府的「中國行動計劃」有關，計劃目的是打擊經濟間諜活動，已於2022年2月終止，實施期間共有約150名科學家受查，20多人被刑事起訴。