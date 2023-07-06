官員捲藐視女性風波　自誇與1500女上床

意大利文化部副部長兼知名藝評人斯加爾比（Vittorio Sgarbi）捲入藐視女性風波，自誇與1,500個女人上過床，引來黨派批評。斯加爾比拒絕辭職，否則將等同審查專制，是真正的法西斯主義。文化部長桑朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）強調，性別歧視和下流言論在任何情況下都不被允許。

71歲的斯加爾比上月21日在羅馬國立二十一世紀藝術博物館（MAXXI）的夏季畫廊開幕活動上台發言。他說：「有一次，他（法國作家維勒貝克）告訴我，在生命中有一段時間我們只知道一個器官，陰莖。陰莖是知識器官，它具有穿透力，它的作用是理解」。

斯加爾比又指，在活動前一周多就去世的前總理貝魯斯干尼，一生中只與不到100個女人上床是悲劇。當活動與談人問斯加爾比曾與多少個女人上過床，斯加爾比說：「我沒有陰莖計數器，所以我不知道，但我可以像偉大的（意大利抒情詩人）卡利法諾般回答你，我估計平均每月有3個，當我活躍時每月甚至有9個或12個。所以它加起來至少有1,500個。」

斯加爾比的爭議發言片段流出後，MAXXI畫廊49名員工中的44人聯署敦促畫廊總裁捍衞價值觀。意大利反對黨五星運動要求斯加爾比辭職，形容他的言論是嚴重性別歧視，中間派政治領袖卡倫達（Carlo Calenda）指斯加爾比是恥辱。桑朱利亞諾已去信畫廊詢問斯加爾比出席活動的細節，他強調受憲法保護的思想自由神聖不可侵犯，但決不能陷入粗俗。