美稱伊朗再襲商船　圖奪阿曼灣兩油輪

美俄兩軍飛機周三（5日）在敍利亞上空短兵相接之際，美國海軍同日聲稱當天阻止伊朗海軍在阿曼灣扣押兩艘油輪，又指控對方曾經向其中一艘油輪開火。因應伊朗多次扣押商船，美國增加輪換艦艇及飛機巡邏霍爾木茲海峽的次數。

美國海軍指事發現場位處阿曼海岸對出的國際海域，首宗在當地時間凌晨一時發生，一艘伊朗海軍艦艇駛近懸掛馬紹爾群島國旗的油輪TRF Moss號，直至美國神盾驅逐艦麥克福爾號抵達後離開；美方也派出MQ9無人機及P8海上巡邏機到場支援。約3小時後，懸掛巴哈馬國旗的油輪Richmond Voyager號向美國海軍發出求救信號，表示在阿曼馬斯喀特海岸對出32公里的國際海域、航向阿拉伯海途中，一艘伊朗海軍艦艇駛至油輪1.6公里範圍內，同時要求油輪停止航行。

麥克福爾號隨即全速駛往Richmond Voyager號，但在抵達前伊朗海軍人員利用小型武器及班組武器向油輪多次開火。油輪沒有人員傷亡，受損情況不嚴重，數枚彈藥擊中船身接近船員生活空間的位置；麥克福爾號到場後，該艘伊朗海軍艦艇離開。伊朗海軍暫未回應事件，美國國防部指伊朗2021年起騷擾、攻擊、扣押接近20艘國際懸旗的商船，對地區海上安全及全球經濟構成明顯的威脅。