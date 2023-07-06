社交網大戰　Meta推Threads抗Twitter

Facebook（Fb）母公司Meta推出新的社交平台「Threads」周四（6日）正式上線，Fb始創人兼行政總裁朱克伯格稱，在Threads推出後僅4個小時內便有超過500萬人註冊帳戶。外界猜測Meta在Twitter最近爭議不斷之際出招，有意搶攻Twitter使用者。

Threads被定位為一款基於文字的應用程式，主要功能及介面與Twitter相似，用戶可上傳圖片及最長5分鐘的影片，貼文限制500個字元，同時具備點讚、轉發及回覆貼文等功能。此外，Threads與Instagram（IG）相連，若用戶不想註冊新帳戶，可直接使用IG的現有帳戶，沿用IG帳戶名稱和個人檔案介紹等資料。Threads目前能在逾100個國家的App Store和Google Play下載使用。

有分析認為，Twitter行政總裁馬斯克近月來的決策令Twitter陷入混亂，包括其限制用戶每天可以閱讀推文數量的最新措施，引起用戶的不滿，而目前正是Meta推出Threads的最佳時機。朱克伯格曾表示，認為應有一個超過10億人使用的大眾對話應用程式，惟Twitter未能做到這一點，希望Threads能達成此目標。