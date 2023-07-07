美前官員邀會面商烏問題　俄斥假報道

俄烏戰爭爆發至今，和談尚未成事。美國傳媒周四（6日）引述報道，為了奠下結束戰事基礎，美國多名官員及前官員本年多次透過「第二軌道」（Track Two）非官方渠道與俄方代表秘密接觸，對象包括俄羅斯外長拉夫羅夫。惟俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃反駁上述報道虛假：「是西方媒體散布的謠言。」

全國廣播公司（NBC）報道，美國前外交官、智庫外交關係委員會會長哈斯（Richard Haass）4月聯同多名前白宮及國務院官員在紐約與拉夫羅夫見面，展開「第二軌道」外交，話題包括討論俄方如何處理所得烏克蘭領土，以及尋找一條美俄雙方容許外交出路。

多名消息人士強調，該會談是在拜登政府知情情況下舉行，沒有美國官方幕後指導，與會後均向白宮國家安全委員會通報內容。他們重申與俄方代表會晤目標之一是盡可能保持雙方溝通渠道暢通，探討舉行俄烏戰爭和談等可能性。

報道另提及，除了在紐約會面，至少一名美國前官員曾前往俄羅斯，討論俄烏戰爭問題。所謂「第二軌道」是一種以非官方接觸形式，在美國外交層面一直發揮重要作用。例如，美國前總統卡特1994年訪問北韓平壤，暫時解決朝鮮半島核危機。