澤連斯基訪保加利亞　炮轟保國總統反對向烏供武器

烏克蘭總統澤連斯基周四（6日）應保加利亞總理登科夫（Nikolay Denkov）之邀前往該國訪問1天，雙方同意加強兩國防務合作及並商討了對烏軍援等議題。不過，當澤連斯基與該國總統拉德夫（Rumen Radev）會面時，澤連斯基就在鏡頭面前抨擊拉德夫反對向烏提供武器抗俄的立場，場面極不愉快。

澤連斯基與登科夫會面後舉行聯合記者會，澤連斯基表示，雙方討論了保加利亞對烏的軍事援助，同意在防務領域開展更積極的合作，烏方並邀請保加利亞參與烏克蘭的重建。此外，雙方亦簽署宣言，支持烏方加入西方組織，特別是北約和歐盟，保加利亞亦成為了第22個支持烏克蘭加入北約的國家。

澤連斯基之後與拉德夫舉行閉門會面，在會議舉行前容許傳媒拍攝的時間，拉德夫重申反對向烏提供武器的立場，表示愈來愈多的武器都不能解決俄烏衝突；而澤斯基的則略帶輕蔑地回應：「上帝保佑你不要發生甚麼悲劇，你應該在我的立場看。如果有着共同價值觀的人不施援，你會怎麼做？你會說：『普京，請搶奪保加利亞領土』嗎？」

澤連斯基無視拉德夫提出的外交解決方案，強調俄羅斯向烏克蘭發動的戰爭是而非一場衝突，又指登科夫政府與拉德夫持相反態度，向烏克蘭提供武器是正確的。拉德夫最終表示，他有一個提案，但要求電視攝影機離開後，再繼續與澤連斯基說明。