盧卡申科：倘俄僱傭兵部署白羅斯　將簽署合約

俄羅斯瓦格納僱傭兵上月兵變失敗，集團領袖普里高津同意率部轉往白羅斯。白羅斯總統盧卡申科周四（6日）表示，如瓦格納決定部署在白羅斯，將與對方簽署具法律效力合約。

盧卡申科稱，對瓦格納部署問題未有最終決定。隸屬普里高津的軍事人員轉移至白羅斯需符合某些條件，例如在保衞白羅斯時要立刻出動。他指出，不擔心一定數量的瓦格納戰士駐紮在本國，並相信瓦格納不會再次發動叛亂。他強調，作為白羅斯武裝部隊最高統帥，必須回應波蘭總統杜達及烏克蘭總統澤連斯基的威脅。他認為，瓦格納部隊及其指揮官會樂意向白羅斯武裝部隊，分享戰術及作戰行動經驗。

盧卡申科續稱，已提議瓦格納使用境內的蘇聯時代軍事基地，但對方對部署地點有不同看法。他補充道，白羅斯全國有100多個停用的軍事基地、營地及訓練場。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫稱，俄白雙方所有關於瓦格納安排的聲明仍然有效。

普里高津現時行蹤成謎，盧卡申科日前曾指普里高津已經抵達白羅斯，但周四他又聲言普里高津身在俄羅斯聖彼得堡，還可能會去莫斯科或其他地方。克里姆林宮則距絕評論普里高津身在何處，稱不會追蹤他的動向，又指俄方沒有能力也沒有意慾追尋他的下落。美國白宮表示正在留意瓦格納集團，但沒有評論普里高津的下落。