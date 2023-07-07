中國海關總署：加強監測力度　確保日本輸華食品安全

中國海關總署進出口食品安全局負責人周五（7日）表示，日本在福島核污水排海的正當性、淨化裝置的可靠性、監測方案的完善性等方面仍存諸多問題。負責人又指福島核事故以來，中方高度重視事故導致的日本輸華食品放射性污染問題，密切跟蹤日方措施，持續開展相關風險評估並及時應對。

進出口食品安全局負責人指出，中國海關禁止進口日本福島等10個都縣的食品，對來自日本其他地區的食品特別是水產品嚴格審核隨附證明文件，加強監管，嚴格實施100%查驗，持續加強對放射性物質的檢測監測力度，確保日本輸華食品安全，嚴防輸入存在風險的產品。

中國海關注意到國際原子能機構近日就福島核污水排海方案發布的綜合評估報告，認為報告未能充分反映所有參加評估工作各方專家的意見，有關結論未能獲得各方專家一致認可。中國海關將保持高度警惕，以對國內消費者絕對負責為原則，視事態發展及時採取一切必要措施，確保中國消費者餐桌上的安全。

福島2011年發生核災後，內地禁止日本12個都縣的食品進口，後來放寬至10個。根據中國國家質量監督檢驗檢疫總局相關公告，目前來自福島縣、群馬縣、櫪木縣、茨城縣、宮城縣、新瀉縣、長野縣、埼玉縣、東京都、千葉縣的食品、食用農產品仍禁止進口中國。