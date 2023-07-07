Twitter斥Threads山寨　揚言行使法律權利

美國社交平台Twitter近日因收費決定引起部分用戶不滿，社交媒體巨頭Meta周三（5日）旋即推出社交平台Threads，首日已吸納3,000萬用戶註冊。美國媒體周四（6日）獲得文件顯示，Twitter已向Meta行政總裁朱克伯格發律師信，指控Threads盜用Twitter知識產權開發「山寨」應用程式，更揚言嚴格行使其法律權利，Meta發言人反駁Twitter的指控毫無根據。

代表Twitter的律師斯皮羅（Alex Spiro）去信Meta，指摘對方從事「系統性、蓄意和非法地盜用Twitter的商業秘密和其他知識產權的行為。Twitter打算嚴格執行其知識產權，要求Meta立即採取措施，停止使用任何Twitter商業秘密或其他高度機密的資料。Twitter保留所有權利，包括但不限於尋求民事補救措施和禁令救濟的權利，而無需進一步通知，以防止Meta進一步保留、披露或使用其知識產權。」

斯皮羅同時指控，Meta僱用數十名Twitter前僱員，他們曾經並持續接觸Twitter的商業秘密和其他高度機密資料。Meta指派這些員工開發「山寨」的Threads，意圖讓他們使用Twitter的商業秘密和其他知識產權，加快Meta開發競爭性應用程式，違反州和聯邦法律以及相關員工對Twitter的持續義務。

作為知名社交平台Facebook（Fb）和Instagram母公司的Meta，其發言人斯通（Andy Stone）在Threads發文強調，Threads工程團隊中沒有人是Twitter的前僱員。一名Twitter前高級員工也稱，不知道有任何Twitter員工在Threads工作，也不知道有任何高級員工加入Meta。

朱克伯格和Twitter擁有者馬斯克也親自加入論戰，其中朱克伯格在Twitter的個人帳戶發表11年來第一條推文，使用出自動畫版《蜘蛛俠》的知名迷因（Meme）圖片，顯示兩個打扮成蜘蛛俠的人互相指着對方。馬斯克則在相關報道的推文留言稱「競爭是好的，作弊是不好的」。Twitter行政總統亞卡里諾（Linda Yaccarino）發文指，在Twitter每個人的聲音都很重要，「我們經常被模仿，但Twitter社區永遠無法複製」。